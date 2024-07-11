Саміт НАТО — альянс розкрив деталі мосту для України

Столтенберг розкрив суть "мосту" для України щодо членства в Альянсі
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столенберг пояснив, що стане "мостом" України на шляху до членства в блоці. В першу чергу він має на увазі потужний пакет допомоги нашій державі.
Про це генсек сказав під час виступу на саміті НАТО у Вашингтоні.
Що являтиме собою "міст" України на шляху до членства у НАТО
Двосторонні угоди про безпеку та постачання нового озброєння — це і є "міст до членства України в НАТО", сказав Столтенберг.
Генсек Альянсу зазначив, що наразі партнери виконують усі дії, що наблизять Україну до НАТО. Це, зокрема, і постачання F-16, і тренування військових, і безпекові угоди. Мовляв, усе це допоможе українцям створити військо, яке буде сумісним із НАТО.
"Я очікую, що союзники схвалять суттєвий пакет допомоги, який складатиметься з п'яти елементів", — підкреслив Столтенберг.
Йдеться про:
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НАТОвське командування для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;
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довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;
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нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі у питанні ППО;
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нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;
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крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.
"Разом узяті ці п'ять елементів складають потужний міст для України до членства в Альянсі. Я впевнений, що країни-союзники повторять своє зобов'язання, що Україна стане членом НАТО", — пояснив Столтенберг.
Він також пообіцяв узгодження партнерами сильного послання до України щодо перспектив стосовно членства у НАТО.
"Я очікую, що союзники узгодять сильний меседж щодо членства України. Щодо конкретних формулювань, я утримаюся від коментування цього, поки заява не буде узгоджена", — наголосив генсек.
Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.
Раніше Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.
Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.
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