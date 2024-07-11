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Столтенберг заверил, что вступление Украины в НАТО — это только вопрос времени

11 июля 2024 09:30
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Улинец Юлия
редактор
Вступление Украины в НАТО — Столтенберг назвал сроки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Вступление Украины в Североатлантический Альянс — это вопрос не "или", а "когда". Если Украина будет продолжать реформы, то присоединится к НАТО без промедления.

Об этом сказал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на саммите НАТО.

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На шаг ближе к НАТО

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в рамках саммита НАТО стороны решили еще больше приблизить Украину к вступлению в Альянс.

"Украина продолжает реформы, мы поддерживаем их в НАТО. Работа, которую мы проводим, обеспечит, что Украина присоединится без промедлений. Это вопрос не "или", а "когда", — заверил генсек.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Ранее Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины. Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.

НАТО Украина Йенс Столтенберг Альянс война в Украине

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