Вступление Украины в НАТО — Столтенберг назвал сроки

Столтенберг заверил, что вступление Украины в НАТО — это только вопрос времени
Вступление Украины в Североатлантический Альянс — это вопрос не "или", а "когда". Если Украина будет продолжать реформы, то присоединится к НАТО без промедления.
Об этом сказал Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на саммите НАТО.
На шаг ближе к НАТО
Йенс Столтенберг подчеркнул, что в рамках саммита НАТО стороны решили еще больше приблизить Украину к вступлению в Альянс.
"Украина продолжает реформы, мы поддерживаем их в НАТО. Работа, которую мы проводим, обеспечит, что Украина присоединится без промедлений. Это вопрос не "или", а "когда", — заверил генсек.
Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.
Ранее Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.
Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины. Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.
Читайте Новини.LIVE!