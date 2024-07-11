Вступ України в НАТО — Столтенберг назвав строки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: nato.int

Вступ України до Північноатлантичного Альянсу — це питання не "чи", а "коли". Якщо Україна продовжуватиме впроваджувати реформи, то приєднається до НАТО без зволікань.

Про це сказав Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на саміті НАТО.

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Єнс Столтенберг наголосив, що в межах саміту НАТО сторони вирішили ще більше наблизити Україну до вступу в Альянс.

"Україна продовжує реформи, ми підтримуємо їх у НАТО. Робота, яку ми проводимо, забезпечить, що Україна приєднається без зволікань. Це питання не "чи", а "коли", — запевнив генсек.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Раніше Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.