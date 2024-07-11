Вступ України в НАТО — Столтенберг назвав строки

Столтенберг запевнив, що вступ України до НАТО — це лише питання часу
Вступ України до Північноатлантичного Альянсу — це питання не "чи", а "коли". Якщо Україна продовжуватиме впроваджувати реформи, то приєднається до НАТО без зволікань.
Про це сказав Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на саміті НАТО.
На крок ближче до НАТО
Єнс Столтенберг наголосив, що в межах саміту НАТО сторони вирішили ще більше наблизити Україну до вступу в Альянс.
"Україна продовжує реформи, ми підтримуємо їх у НАТО. Робота, яку ми проводимо, забезпечить, що Україна приєднається без зволікань. Це питання не "чи", а "коли", — запевнив генсек.
Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.
Раніше Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.
Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.
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