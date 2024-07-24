Графики отключения света в Украине на сегодня, 24 июля — прогноз Укрэнерго

Энергетик ДТЭК занимается ремонтом. Фото: dtek.com

Графики отключений света в Украине сегодня, 24 июля, будут действовать на протяжении суток. Днем и вечером энергетики будут выключать электричество только для одной очереди, в другое время будут применять две очереди.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"24 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно", — предупреждают энергетики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В то же время в ДТЭК добавили, что не будут выключать свет в светло-серые зоны отключений. Как известно, на графике эти зоны означают возможные отключения электроэнергии.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Где посмотреть свой график отключения света

Найти графики отключения света для своего региона можно воспользовавшись следующими ссылками:

В то же время энергетики призывают экономно потреблять свет в пиковые часы с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Кроме того, по возможности лучше перенести работу энергоемких приборов на ночное время — с 23:00 до 06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить во время жары, когда нет света

Летняя жара продолжается, а иногда кажется, что только набирает обороты. Во время отключения света украинцы поочередно наслаждаются часами под вентилятором с прохладительным напитком в руке. Однако что делать, когда от удушья уже ничего не спасает? Предлагаем ряд простых советов, которые помогут выдержать адскую жару:

Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.

Мужчина освежается в жару. Фото: росСМИ

Сколько еще будут продолжаться отключения света в Украине

Напомним, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал прогноз, какой будет ситуация с отключениями света зимой. По его словам, может быть лучше, чем летом.

В то же время глава Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, несмотря на менее интенсивные графики отключений. Наиболее сложно в прифронтовой зоне.

Добавим, что в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений больше, чем в прошлом году. По словам энергетиков, ранее россияне били в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям.