Графики отключения света в Украине на сегодня, 24 июля — прогноз Укрэнерго

Свет почти не будут выключать — в Укрэнерго ошарашили графиками на сегодня
Графики отключений света в Украине сегодня, 24 июля, будут действовать на протяжении суток. Днем и вечером энергетики будут выключать электричество только для одной очереди, в другое время будут применять две очереди.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света 24 июля
"24 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно", — предупреждают энергетики.
В то же время в ДТЭК добавили, что не будут выключать свет в светло-серые зоны отключений. Как известно, на графике эти зоны означают возможные отключения электроэнергии.
Где посмотреть свой график отключения света
Найти графики отключения света для своего региона можно воспользовавшись следующими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
В то же время энергетики призывают экономно потреблять свет в пиковые часы с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Кроме того, по возможности лучше перенести работу энергоемких приборов на ночное время — с 23:00 до 06:00.
Как выжить во время жары, когда нет света
Летняя жара продолжается, а иногда кажется, что только набирает обороты. Во время отключения света украинцы поочередно наслаждаются часами под вентилятором с прохладительным напитком в руке. Однако что делать, когда от удушья уже ничего не спасает? Предлагаем ряд простых советов, которые помогут выдержать адскую жару:
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
Сколько еще будут продолжаться отключения света в Украине
Напомним, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал прогноз, какой будет ситуация с отключениями света зимой. По его словам, может быть лучше, чем летом.
В то же время глава Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, несмотря на менее интенсивные графики отключений. Наиболее сложно в прифронтовой зоне.
Добавим, что в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений больше, чем в прошлом году. По словам энергетиков, ранее россияне били в основном по объектам, распределяющим электроэнергию, и некоторым электростанциям.
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