Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 24 липня — прогноз Укренерго

Енергетик ДТЕК займається ремонтом. Фото: dtek.com

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 24 липня, будуть діяти упродовж усієї доби. Вдень та ввечері енергетики вимикатимуть електрику лише для однієї черги, в інший час — будуть застосовувати дві черги.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", — попереджають енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Водночас у ДТЕК додали, що не вимикатимуть світло в світло-сірі зони відключень. Як відомо, на графіку ці зони означають можливі вимкнення електроенергії.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Де подивитися свій графік відключення світла

Знайти графіки відключення світла для свого регіону можна скориставшись такими посиланнями:

Водночас енергетики закликають економно споживати світло в пікові години з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Крім того, за змогою краще перенести роботу енергоємних приладів на нічний час — з 23:00 до 06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити під час спеки, коли немає світла

Літня спека триває, а часом здається, що лишень набирає обертів. Наразі під час відключень світла українці почергово насолоджуються годинками під вентилятором із прохолодним напоєм у руці. Однак що робити, коли від задухи вже нічого не рятує? Пропонуємо низку простих порад, які допоможуть витримати пекельну спеку:

Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Чоловік освіжається у спеку. Фото: росЗМІ

Скільки ще триватимуть відключення світла в Україні

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив прогноз, якою буде ситуація з відключеннями світла взимку. За його словами, може бути краще, ніж влітку.

Водночас голова Держенергонагляду Руслан Слободян зауважив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, попри на менш інтенсивні графіки відключень. Найскладніше в прифронтовій зоні.

Додамо, що в ДТЕК пояснили, чому зараз відключень більше, ніж торік. За словами енергетиків, раніше росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію, та деяких електростанціях.