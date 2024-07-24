Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 24 липня — прогноз Укренерго

Світло майже не вимикатимуть — в Укренерго ошелешили графіками на сьогодні
Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 24 липня, будуть діяти упродовж усієї доби. Вдень та ввечері енергетики вимикатимуть електрику лише для однієї черги, в інший час — будуть застосовувати дві черги.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла 24 липня
"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", — попереджають енергетики.
Водночас у ДТЕК додали, що не вимикатимуть світло в світло-сірі зони відключень. Як відомо, на графіку ці зони означають можливі вимкнення електроенергії.
Де подивитися свій графік відключення світла
Знайти графіки відключення світла для свого регіону можна скориставшись такими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Водночас енергетики закликають економно споживати світло в пікові години з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Крім того, за змогою краще перенести роботу енергоємних приладів на нічний час — з 23:00 до 06:00.
Як вижити під час спеки, коли немає світла
Літня спека триває, а часом здається, що лишень набирає обертів. Наразі під час відключень світла українці почергово насолоджуються годинками під вентилятором із прохолодним напоєм у руці. Однак що робити, коли від задухи вже нічого не рятує? Пропонуємо низку простих порад, які допоможуть витримати пекельну спеку:
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
Скільки ще триватимуть відключення світла в Україні
Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив прогноз, якою буде ситуація з відключеннями світла взимку. За його словами, може бути краще, ніж влітку.
Водночас голова Держенергонагляду Руслан Слободян зауважив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, попри на менш інтенсивні графіки відключень. Найскладніше в прифронтовій зоні.
Додамо, що в ДТЕК пояснили, чому зараз відключень більше, ніж торік. За словами енергетиків, раніше росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію, та деяких електростанціях.
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