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Світло майже не вимикатимуть — в Укренерго ошелешили графіками на сьогодні

24 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 24 липня — прогноз Укренерго
Енергетик ДТЕК займається ремонтом. Фото: dtek.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 24 липня, будуть діяти упродовж усієї доби. Вдень та ввечері енергетики вимикатимуть електрику лише для однієї черги, в інший час — будуть застосовувати дві черги. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно", — попереджають енергетики.

Графіки відключення світла на 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Водночас у ДТЕК додали, що не вимикатимуть світло в світло-сірі зони відключень. Як відомо, на графіку ці зони означають можливі вимкнення електроенергії.

Коли відключатимуть світло 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Де подивитися свій графік відключення світла

Знайти графіки відключення світла для свого регіону можна скориставшись такими посиланнями:

Водночас енергетики закликають економно споживати світло в пікові години з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Крім того, за змогою краще перенести роботу енергоємних приладів на нічний час — з 23:00 до 06:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити під час спеки, коли немає світла

Літня спека триває, а часом здається, що лишень набирає обертів. Наразі під час відключень світла українці почергово насолоджуються годинками під вентилятором із прохолодним напоєм у руці. Однак що робити, коли від задухи вже нічого не рятує? Пропонуємо низку простих порад, які допоможуть витримати пекельну спеку:

  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
Як пережити спеку без світла
Чоловік освіжається у спеку. Фото: росЗМІ

Скільки ще триватимуть відключення світла в Україні

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив прогноз, якою буде ситуація з відключеннями світла взимку. За його словами, може бути краще, ніж влітку.

Водночас голова Держенергонагляду Руслан Слободян зауважив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, попри на менш інтенсивні графіки відключень. Найскладніше в прифронтовій зоні.

Додамо, що в ДТЕК пояснили, чому зараз відключень більше, ніж торік. За словами енергетиків, раніше росіяни били в основному по об'єктах, що розподіляють електроенергію, та деяких електростанціях.

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