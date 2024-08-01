Выключение света сегодня, 1 августа — заявление от Минэнерго

Электроинженер ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В четверг, 1 августа, отключения света по Украине не планируются. В то же время, украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии в пиковые часы.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства энергетики Украины.

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Как передает энергетическое ведомство, сегодня отключения не будут вводиться. В то же время силами электроинженеров восстановлено питание для 10 664 потребителей, пострадавших от боевых действий, в то время как 486 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Также чиновники попросили украинцев бережно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером — с 07:00-11:00 и с 17:00-22:00.

Скриншот сообщения прессслужбы Минэнерго

Напомним, Минэнерго сообщило, что враг начал активизировать ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины , а также о запугивании украинцев длительными отключениями света и ложью, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.

Также в Укргидроэнерго на фоне угроз российских атак по инфраструктуре Украины объявили о планах строить Каховскую ГАЭС под землей с целью обеспечения генерирующих агрегатов станции.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться, однако предупредил о вероятной угрозе новых российских обстрелов.