Графики отключения света в Украине завтра, 7 июля — прогноз Укрэнерго

Мужчина зажигает свечи во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключений света в Украине в воскресенье, 7 июля, не будут применяться с 7:00 до 15:00, однако в другой период ограничения будут действовать. Также мы подготовили вам лайфхаки, как выжить в жару без кондиционера и электричества.

Об отключении сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"Завтра, 7 июля, с 7:00 до 15:00 меры ограничения потребления действовать не будут. С 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно", — отметили энергетики.

В Укрэнерго также добавили, что питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Как спастись от жары без электричества

Если вы не можете выжить без кондиционера или вентилятора в условиях отключения света или же не можете себе позволить такую покупку, то этот перечень именно для вас. К тому же навык самостоятельно преодолевать жару пригодится каждому.

Так вот, чтобы выжить в эту аномально-адскую жару, можно использовать следующие "гаджеты":

ручные вентиляторы: вентиляторы с механическим приводом, которые следует крутить вручную, могут обеспечить небольшой поток воздуха;

вентиляторы с механическим приводом, которые следует крутить вручную, могут обеспечить небольшой поток воздуха; водяные распылители: маленькие ручные распылители для воды помогут охладить кожу, создавая эффект испарения;

маленькие ручные распылители для воды помогут охладить кожу, создавая эффект испарения; охлаждающие полотенца: специальные полотенца, держащие прохладу длительное время после смачивания водой;

специальные полотенца, держащие прохладу длительное время после смачивания водой; гидрогелевые маски: маски, содержащие охлаждающий гель и могут применяться на лицо или шею;

маски, содержащие охлаждающий гель и могут применяться на лицо или шею; солнцезащитные зонтики: они не охлаждают напрямую, но помогают избежать нагревания от прямых солнечных лучей;

они не охлаждают напрямую, но помогают избежать нагревания от прямых солнечных лучей; охлаждающие гелевые подушки: подушки, наполненные охлаждающим гелем, удерживающие низкую температуру;

подушки, наполненные охлаждающим гелем, удерживающие низкую температуру; переносные гидратационные системы: специальные бутылки или рюкзаки с системой для постоянного употребления воды;

специальные бутылки или рюкзаки с системой для постоянного употребления воды; охлаждающие шляпы: шляпы со встроенными охлаждающими элементами, которые могут смачиваться водой и сохранять прохладу.

Песик охлаждается в жару. Фото: росСМИ

Также можно прибегнуть к использованию более традиционных способов охлаждения, например пить больше воды, пользоваться прохладным душем и вытираться мокрыми полотенцами, закрывать шторы и жалюзи, проветривать ночью помещение, ограничить кофе и алкоголь.

Также можно постелить на пол мокрые полотенца, купить вентилятор на батарейках или сделать самодельный кондиционер — достаточно заморозить воду в бутылках и поставить перед вентилятором. Только будьте осторожны с экспериментами, чтобы не заболеть.

Сколько еще будут продолжаться отключения света

Напомним, что эксперты рассматривают несколько вариантов отключения света следующей зимой, что зависит от интенсивности российских обстрелов и уровня восстановления энергетических объектов. По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, один из прогнозов — свет в домах по 2-3 часа в сутки.

В то же время ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар пояснил, что раздражающие потребителей веерные отключения электроэнергии в Украине на самом деле являются спасением от сценария, когда света больше не будет, чем будет.

Добавим, Гончар также прогнозирует, что вероятнее всего Украина сможет восстановить определенную часть поврежденных или разрушенных РФ энергообъектов или построить новые.