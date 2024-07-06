Графіки відключення світла в Україні завтра, 7 липня — прогноз Укренерго

Чоловік запалює свічки під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключень світла в Україні в неділю, 7 липня, не будуть застосовувати з 7:00 до 15:00, проте в інший період обмеження діятимуть. Також ми підготували для вас лайфхаки, як вижити в спеку без кондиціонера та електрики.

Про відключення повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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Коли не буде світла 7 липня

"Завтра, 7 липня, з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання діяти не будуть. З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно", — зазначили енергетики.

В Укренерго також додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Як врятуватися від спеки без електрики

Якщо ви не можете вижити без кондиціонера чи вентилятора в умовах відключення світла або ж не можете собі дозволити таку покупку, то цей перелік саме для вас. До того ж навичка самостійно долати спеку стане в пригоді кожному.

Так от, щоб вижити в цю аномально-пекельну спеку, можна використовувати такі "ґаджети":

ручні вентилятори: вентилятори з механічним приводом, які потрібно крутити вручну, можуть забезпечити невеликий потік повітря;

вентилятори з механічним приводом, які потрібно крутити вручну, можуть забезпечити невеликий потік повітря; водяні розпилювачі: маленькі ручні розпилювачі для води допоможуть охолодити шкіру, створюючи ефект випаровування;

маленькі ручні розпилювачі для води допоможуть охолодити шкіру, створюючи ефект випаровування; охолоджуючі рушники: спеціальні рушники, які тримають прохолоду тривалий час після змочування водою;

спеціальні рушники, які тримають прохолоду тривалий час після змочування водою; гідрогелеві маски: маски, які містять охолоджуючий гель і можуть застосовуватися на обличчя або шию;

маски, які містять охолоджуючий гель і можуть застосовуватися на обличчя або шию; сонцезахисні парасольки: вони не охолоджують безпосередньо, але допомагають уникнути нагрівання від прямих сонячних променів;

вони не охолоджують безпосередньо, але допомагають уникнути нагрівання від прямих сонячних променів; охолоджуючі гелеві подушки: подушки, наповнені охолоджуючим гелем, які тримають низьку температуру;

подушки, наповнені охолоджуючим гелем, які тримають низьку температуру; переносні гідратаційні системи: спеціальні пляшки чи рюкзаки з системою для постійного вживання води;

спеціальні пляшки чи рюкзаки з системою для постійного вживання води; охолоджуючі капелюхи: капелюхи з вбудованими охолоджуючими елементами, які можуть змочуватися водою й зберігати прохолоду.

Песик охолоджується у спеку. Фото: росЗМІ

Також можна вдатися до використання більш традиційних способів охолодження, наприклад пити більше води, користуватися прохолодним душем і витиратися мокрими рушниками, закривати штори й жалюзі, провітрювати вночі приміщення, обмежити каву й алкоголь.

Також можна постелити на підлогу мокрі рушники, придбати вентилятор на батарейках чи зробити саморобний кондиціонер — достатньо заморозити воду в пляшках і поставити їх перед вентилятором. Тільки будьте обережні з експериментами, щоб не захворіти.

Скільки ще триватимуть відключення світла

Нагадаємо, що експерти розглядають кілька варіантів відключення світла наступної зими, що залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та рівня відновлення енергетичних об'єктів. За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, один з прогнозів — світло в домівках по 2-3 години на добу.

Водночас провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, що віялові відключення електроенергії в Україні, які дратують споживачів, насправді є порятунком від сценарію, коли світла більше не буде, аніж буде.

Додамо, Гончар також прогнозує, що найімовірніше Україна зможе відновити певну частину пошкоджених чи зруйнованих РФ енергообʼєктів або ж збудувати нові.