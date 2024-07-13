Графики отключения света в Украине на сегодня, 13 июля — прогноз Укрэнерго

Длительных отключений не избежать — какие ограничения вводит Укрэнерго на электричество сегодня
Графики отключения света в Украине в субботу, 13 июля, будут действовать на протяжении всех суток. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно, в остальные часы будут задействованы три очереди.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пятницу, 12 июля.
Когда не будет света 13 июля
"13 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно", — предупредили энергетики.
В Укрэнерго отметили, что остальные сутки будут задействованы три очереди отключений.
Где найти графики отключения света
Узнать графики отключений света в своем городе и области можно по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
В Укрэнерго призывают при наличии света по графику потреблять электроэнергию экономно. Помочь энергосистеме можно, если потреблять электроэнергию разумно. Как пользоваться приборами экономно — в инфографике "Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности".
Как уберечься от теплового удара во время жары — советы Минздрава
По информации Министерства здравоохранения Украины, если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние — тепловой удар. Он возникает в результате перегревания тела и нарушения теплового баланса.
- Перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место.
- Охлаждайте пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела.
- Если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями.
- В случае рвоты, положите человека на бок.
- Следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.
"Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь", — отметили в Минздраве.
Когда улучшится ситуация в энергетике Украины
Напомним, и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что уже в конце следующей недели ситуация в украинской энергосистеме должна улучшиться: из ремонта должно выйти сразу несколько генерирующих мощностей.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако, по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.
Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.
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