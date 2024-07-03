Орбан рассказал, чем завершился его визит в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: president.gov.ua

Подытоживая свой визит в Киев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине "не наша". И подчеркнул, что его страна стремится к миру, а не продолжению конфликта.

Об этом Орбан сказал во вторник, 2 июля, в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

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Комментируя свою поездку в Украину и встречу с президентом Зеленским, Орбан подчеркнул, что пытается представлять интересы Европы справедливым и объективным образом.

"Пресс-конференция была немного прохладной, потому что ожидания были очень высокими. И журналисты не знали, что произойдет. Будет ли это публичная дискуссия и конфронтация между двумя лидерами, будет ли это больше заявление о сотрудничестве, или что вообще происходит? Когда кто-то приезжает в Украину, то легко предсказать, что произойдет, все говорят, что мы — Украина, мы с вами, это наша война и все такое. Но вы знаете, венгерская позиция другая. Мы не считаем, что это наша война", — подчеркнул Орбан.

Напомним, 2 июля с неожиданным визитом в Киев прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет. В этот же день Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня на фронте для переговоров. В офисе президента подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается заставить Украину принять такой формат мирного процесса.