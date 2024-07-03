Орбан розповів, чим завершився його візит до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: president.gov.ua

Підсумовуючи свій візит до Києва, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні "не наша". І підкреслив, що його країна прагне миру, а не продовження конфлікту.

Про це Орбан сказав у вівторок, 2 липня, в інтерв'ю швейцарському виданню Die Weltwoche.

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Орбан вважає, що спільна пресконференція із Зеленським була прохолодною

Коментуючи свою поїздку в Україну і зустріч з президентом Зеленським, Орбан наголосив, що намагається представляти інтереси Європи справедливим та об'єктивним чином.

"Пресконференція була трохи прохолодною, бо очікування були дуже високі. І журналісти не знали, що станеться. Чи це буде публічна дискусія та конфронтація між двома лідерами, чи це буде більше заява про співпрацю, чи що взагалі відбувається? Коли хтось приїжджає на Україну, то легко передбачити, що станеться. Усі аплодують, говорячи, що ми — Україна, ми з вами, це наша війна і таке інше. Але ви знаєте, угорська позиція інша. Ми не вважаємо, що це наша війна", — підкреслив Орбан.

Нагадаємо, 2 липня з неочікуваним візитом до Києва прибув угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. Цього ж дня Україна відхилила пропозицію Орбана про припинення вогню на фронті задля переговорів. В Офісі президента підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.