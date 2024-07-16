Аварийные отключения света в Украине из-за аномальной жары 16 июля — где действуют ограничения

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света. Причиной является аномальная жара и увеличение дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 16 июля.

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Аварийные отключения света

Харьковская область:

Кроме планируемых отключений на фоне жары применятся и аварийные. Ограничения обхватывают все районы области.

Днепропетровская область:

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго", — говорится в сообщении ДТЭК Днепровские электросети.

Во время экстренных отключений графики, которые были спрогнозированы ранее, не действуют.

Полтавская область:

В "Полтаваоблэнерго" отметили, что с 09:02 в области применен график аварийных отключений третьей очереди. В 9:58 добавлено еще две очереди, а в 10:14 еще пять. В общей сложности десять очередей.

Донецкая область:

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Донецкой области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго", — говорится в сообщении ДТЭК.

Сумская область:

На территории Сумской области введены все десять очередей. Причина — для снятия перегрузки на пересечении Украина — Харьков — Днепр.

Напомним, графики отключения света в Украине 16 июля будут применяться в течение всего дня. Энергетики предупреждают об усиленных отключениях ночью и во второй половине суток.

Также в Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время уже в сентябре-октябре существует вероятность отмены отключений света.