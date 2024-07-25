В Днепре разоблачили мошенническую схему по продаже лекарств — злоумышленники обогатились на миллион гривен

В Днепре врачи-мошенники обогатились более чем на миллион гривен, выписывая рецепты "мертвым душам"
В Днепре семейный врач выписал несуществующим пациентам 1,6 тысячи е-рецептов, нанеся государству ущерб более чем на один миллион гривен. Правоохранители разоблачили организатора мошеннической схемы и его подельников.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 25 июля.
Выписывал лекарства несуществующим пациентам
Прокуратура города Днепра сообщила о подозрении четырем участникам организованной мошеннической группы. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, причинивших значительный ущерб.
По данным следствия, организатором преступной схемы является семейный врач из Днепра. Мужчина привлек знакомых и разработал мошенническую схему завладения бюджетными средствами.
Как работала схема
Участники схемы создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе "HELSI". При этом они использовали вымышленные анкетные данные, а также личные умершие люди. В дальнейшем выписывали "пациентам" электронные рецепты на лекарства.
После этого мошенники подыскивали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для "погашения" рецептов и получения денежных средств в качестве компенсации согласно государственной программе "Доступні ліки".
В течение двух лет подозреваемые создали более 1,6 тысячи электронных рецептов и незаконно получили более 1 млн грн бюджетных средств.
В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых были изъяты документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, черные записи, денежные средства.
Прокуратурой также инициирован вопрос о лишении лицензий аптечных учреждений, причастных к совершению уголовного правонарушения.
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