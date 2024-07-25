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В Днепре врачи-мошенники обогатились более чем на миллион гривен, выписывая рецепты "мертвым душам"

25 июля 2024 13:54
Дмитрий Галушка - Редактор
В Днепре разоблачили мошенническую схему по продаже лекарств — злоумышленники обогатились на миллион гривен
Следственные действия полиции. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Дмитрий Галушка - Редактор

В Днепре семейный врач выписал несуществующим пациентам 1,6 тысячи е-рецептов, нанеся государству ущерб более чем на один миллион гривен. Правоохранители разоблачили организатора мошеннической схемы и его подельников.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 25 июля.

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Прокуратура города Днепра сообщила о подозрении четырем участникам организованной мошеннической группы. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, причинивших значительный ущерб.

По данным следствия, организатором преступной схемы является семейный врач из Днепра. Мужчина привлек знакомых и разработал мошенническую схему завладения бюджетными средствами.

Как работала схема

Участники схемы создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе "HELSI". При этом они использовали вымышленные анкетные данные, а также личные умершие люди. В дальнейшем выписывали "пациентам" электронные рецепты на лекарства.

После этого мошенники подыскивали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для "погашения" рецептов и получения денежных средств в качестве компенсации согласно государственной программе "Доступні ліки".

В течение двух лет подозреваемые создали более 1,6 тысячи электронных рецептов и незаконно получили более 1 млн грн бюджетных средств.

В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых были изъяты документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, черные записи, денежные средства.

Прокуратурой также инициирован вопрос о лишении лицензий аптечных учреждений, причастных к совершению уголовного правонарушения.

организация преступной схемы
Следственные действия полиции. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Мошенническая схема
Выписаны рецепты и лекарства. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
мошенники
Флешки и SIM-карты. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
выписка лекарств
Следственные действия. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ.

Напомним, что в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.

полиция Днепр деньги мошенничество прокуратура врачи рецепты

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