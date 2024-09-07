В Украине стабилизировали энергосистему — действуют ли графики сегодня, 7 сентября

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в субботу, 7 сентября, не прогнозируется отключение электроэнергии. В то же время, украинцев призывали экономно пользоваться светом в пиковые часы — с 17:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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"Призываем украинцев и дальше экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 17:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения из-за российских атак усложняют ее работу.

В то же время идет масштабная ремонтная кампания для возобновления стабильной работы энергетических объектов после обстрелов и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Скриншот сообщения Минэнерго

Скриншот сообщения Минэнерго