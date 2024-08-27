ДТЭК сообщил об отмене аварийных графиков отключений для четырех областей и Киева

Энергетики работают с оборудованием. Фото: ДТЭК

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, отменены экстренные отключения электроэнергии. Вместо этого будут действовать стабилизационные отключения.

Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram во вторник, 27 августа.

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Стабилизационные отключения вместо аварийных

Как сообщили в Группе ДТЭК, по команде Укрэнерго осуществляется переход от экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.

Напомним, что завтра по всей Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применять в две очереди в течение всех суток.

В результате массированной атаки на энергосистему 26 августа в Укрэнерго сообщали, что нужно откорректировать планы подготовки к зимнему сезону.

Ранее мы писали, что директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечал, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Света в домах украинцев ежесуточно не будет по 4–12 часов.