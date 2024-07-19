Графики отключения света – в областях обнаружили многочисленные нарушения

В распределении электроэнергии обнаружили масштабные нарушения — в каких областях
В Украине проходит проверка соблюдения справедливого распределения областными энергетическими компаниями электроэнергии между абонентами. Уже обнаружены многочисленные нарушения.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции энергетического надзора Украины в пятницу, 19 июля.
В каких областях обнаружили нарушения
Отмечается, что проверки прошли в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.
"Во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях.
Днепропетровская область
Регулятор установил, что в области в несколько раз увеличены сроки применения графиков почасовых отключений и количество очередей, применяемых не по разработанному плану.
Также заживление некоторых потребителей может происходить позже, чем указано в графиках, поэтому отключение света может быть дольше 7 часов.
"В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к графикам отключения", — отмечают в инспекции.
Еще одним из нарушений называют большое количество потребителей, отнесенных к категории объектов критической инфраструктуры. Это нарушает справедливость распределения электрической энергии.
Житомирская область
Инспекция обнаружила в области многочисленные случаи невыполнения графиков почасовых отключений.
"По отдельным населенным пунктам необходимые отключения начались диспетчером только по прибытии на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора", — рассказывают в пресс-службе.
Кроме того, дежурные подстанций вносят некорректные данные по отключениям.
Также на сайте размещена ложная информация о графиках отключения света.
"Это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении графиков отключения, в нарушение принципа справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины", — подчеркивают в Госэнергонадзоре.
Там также сообщили, что работники АО "Житомироблэнерго" создавали препятствия работе инспекторов и не допускали в диспетчерские пункты.
Где еще ждать проверок
С 22 июля Госэнергонадзор начинает проверки в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.
Напомним, Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будут отключать в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.
Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.
Также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.
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