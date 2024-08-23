Как возник праздник Государственного флага Украины - интересные факты

Люди в Киеве держат государственный флаг Украины. Фото: УНИАН

Украина традиционно празднует 23 августа День государственного флага Украины . Праздник посвятили события 1991 года, когда народные депутаты впервые вынесли сине-желтый флаг в Верховную Раду.

Новини.LIVE расскажут все подробности о праздновании Дня флага Украины.

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Кто придумал флаг Украины

Государственный флаг является одним из самых главных символов страны, имеющий то же значение, что и Герб и Гимн Украины. Цвета украинского флага — синий и желтый, которые были впервые зафиксированы в истории в 1256 году, когда основали Львов. Герб города с золотым львом разместили на синем фоне.

Флаг Украины. Фото: Факты.ICTV

Впервые сочетание синего и желтого цветов упоминается в 1256 году, когда был основан Львов. Герб города имел Золотого льва на синем фоне, однако историки считают, что эти же цвета были распространены и во времена казачества. Особенно в период XVIII, когда казаки часто использовали синие флаги с золотистым орнаментом и декорировали его изображением святых или казаков. Особую популярность украинский флаг приобрел во времена гетманства Ивана Мазепы, заимствовавшего с разрешения короля Швеции цвета флага его страны.

Флаги за чаусом казачества. Фото: berest.blog

Классический сине-желтый флаг впервые был национально утвержден в начале XX века, а именно 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада официально признала цвет и вид флага.

Как начали праздник государственного флага Украины

День флага Украины отмечают за день до Дня Независимости. Хотя праздник посвящен события 1991 года, официальный указ о праздновании 23 августа Дня флага в Украине был подписан только в 1994 году и сделал это второй президент — Леонид Кучма.

А вот в сессионный зал Верховной Рады флаг Украины в 1991 году занесли "активисты" среди народных депутатов: Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач и Владимир Крыжановский.

Необычные факты об украинском флаге

Пока никто не может дать четкий официальный ответ почему флаг Украины сине-желтый. Кто-то считает, что это символ неба и пшеничного поля, а другие – огня и воды как главных стихий природы.

Государственный Флаг Украины официально называется сине-желтым, где цвета имеют соответствующее расположение — сверху синий, снизу желтый. Однако в Украине уже бывали дискуссии по изменению дизайна флага. Некоторые считают, что это будет способствовать счастливому будущему.

В частности, китайская художница Мао Мао в 1992 году заявила первому президенту Украины Леониду Кравчуку, что флаг имеет неправильное расположение цветов, что приведет к беде в стране.

Также известно, что под желто-синим флагом уже трижды объявляли украинскую государственность: в 1917, 1941 и 1990 годах.

По ДСТУ синий цвет современного флага должен иметь оттенок 2935 С (по международному стандартизатору цветов Pantone) и оттенок 0:87:184 (если смотреть в палитре RGB). Название оттенка – Sapphire, что переводится как "Сапфировый".

А вот желтый цвет на стяге – это оттенок 012С Yellow (за Pantone), а в гамме RGB его можно найти по номеру 255:215:0. Этот красок называется Golden, что означает "Золотой".

Интересно, что институт Pantone после начала полномасштабного вторжения посвятил эти цвета Украине и назвал их Freedom blue и Energizing yellow. Названия можно перевести как "Свободный голубой" и "Энергический желтый".