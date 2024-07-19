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Украина и Британия заключили оборонное соглашение — что оно предполагает

19 июля 2024 15:46
Дмитрий Галушка - Редактор
Украина и Британия заключили оборонное соглашение
Министры обороны Украины Рустем Умеров и его британский коллега Джон Гили подписывают соглашение. Фото: пресс-служба президента Украины
Дмитрий Галушка - Редактор

Министры обороны Украины Рустем Умеров и его британский коллега Джон Гили подписали соглашение между двумя государствами относительно официальной кредитной поддержки в развитии оборонных возможностей нашего государства. Речь идет прежде всего о поставках и ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов.

Об этом сообщил Офис президента в пятницу, 19 июля.

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Благодаря этому документу удастся положить начало украинско-британским проектам в области оборонных способностей. В частности, это касается поставок, ремонта и частичного производства систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов.

Соглашением предполагается, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на два млрд фунтов стерлингов. Эта сумма может увеличиваться в будущем.

Дальновидные последствия сделки

Благодаря подписанию этого соглашения до 2026 года Силы обороны Украины удастся обеспечить системами ПВО, радиолокационными и впечатляющими средствами. Также будет возможность получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов для артиллерийских установок и бронетехники западного образца.

Из-за необходимости быстрого развития возможностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета. Срок погашения кредита составляет 15 лет.

Ранее мы писали, что в пятницу, 19 июля, Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили несколько важных вопросов, касающихся безопасности и поддержки Украины.

Также глава государства встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он подчеркнул, что Великобритания является одним из самых близких и важнейших союзников Украины.

Владимир Зеленский Украина Великобритания безопасность соглашение Умеров

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