Україна та Британія уклали оборонну угоду

Міністри оборони України Рустем Умєров та його британський колега Джон Гілі підписують угоду. Фото: пресслужба президента України

Міністри оборони України Рустем Умєров та його британський колега Джон Гілі підписали угоду між двома державами щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей нашої держави. Йдеться передусім про постачання та ремонт і часткове виробництво систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

Про це повідомив Офіс президента у п’ятницю, 19 липня.

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Завдяки цьому документу вдасться започаткувати українсько-британські проєкти в галузі оборонних спроможностей. Зокрема це стосується постачання, ремонту і часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

Угодою передбачається, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на два млрд фунтів стерлінгів. Ця сума може збільшуватися у майбутньому.

Далекосяжні наслідки угоди

Завдяки підписанню цієї угоди до 2026 року Сили оборони України вдасться забезпечити системами ППО, радіолокаційними та вражаючими засобами. Також буде можливість отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів для артилерійських установок та бронетехніки західного зразка.

Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту складає 15 років.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 19 липня, Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили кілька важливих питань, що стосуються безпеки та підтримки України.

Також глава держави зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він наголосив, що Велика Британія є одним з найближчих і найважливіших союзників України.