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Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єром Британії — що обговорили

19 липня 2024 14:28
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Далекобійна зброя для України — Зеленський провів переговори зі Стармером
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 19 липня, Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили кілька важливих питань, що стосуються безпеки та підтримки України.

Відео зустрічі глава держави опублікував у Telegram.

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Ситуація на фронті

Однією з головних тем зустрічі стала ситуація на фронті.

Зеленський наголосив на необхідності постачання далекобійної зброї для ефективного захисту життя українців.

Він підкреслив, що без підтримки сучасними озброєннями важко протистояти агресії.

Стратегія морської безпеки

Президент України поінформував прем'єра Британії про затвердження Стратегії морської безпеки України.

Зеленський зазначив, що ця стратегія є важливою для зміцнення морської коаліції, яка допоможе захистити морські кордони та забезпечити безпеку на морі.

Підтримка Британії

Український лідер подякував Британії за її постійну підтримку та допомогу у захисті громадян.

"Україна завжди буде вдячна Великій Британії за підтримку нашої незалежності та життя наших людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії зустрівся з топменеджерами провідних оборонних компаній. Сторони поспілкувалися щодо спільного виробництва зброї та ремонту військової техніки. 

Також глава держави зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він наголосив, що Велика Британія є одним з найближчих і найважливіших союзників України.

Крім того, український лідер зустрівся з послом України в Британії Валерієм Залужним

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