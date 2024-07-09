Выключение света 9 июля — Укрэнерго изменило количество очередей отключений

Отсутствие света в доме. Фото: Укринформ

"Укрэнерго" снизило объем ограничений потребления электроэнергии на сегодня, 9 июля. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго" во вторник, 9 июля.

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Укрэнерго продолжило применение двух очередей отключения электричества до 16:00

"Объем ограничений после 16:00 будет уточняться", — говорится в сообщении.

Применение только двух очередей означает, что продолжительность отключений будет меньше.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что с утра и до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений. Далее — с усилением жары — планировалось применить три-четыре очереди.

Также в компании отметили, что с началом рабочей недели и повышения температуры воздуха потребление электричества значительно возросло — максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля.

О очередях

В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас, определяют облэнерго в каждом регионе.

"Условно, 1 очередь графиков — 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди — 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди — 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди — более 12 часов ограничений в сутки", — пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, в Украине придумали новый фейк об отключениях электроэнергии. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.

Как известно, в энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

Добавим, что в Укрэнерго отметили, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Это связано с тем, что энергосистема городов была спроектирована не для равномерных отключений, что усложняет их обеспечение.