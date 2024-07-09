Выключение света 9 июля — Укрэнерго изменило количество очередей отключений

Укрэнерго уменьшило объем отключений света до вечера — о каких ограничениях идет речь
"Укрэнерго" снизило объем ограничений потребления электроэнергии на сегодня, 9 июля. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00.
Об этом сообщает компания "Укрэнерго" во вторник, 9 июля.
Укрэнерго продолжило применение двух очередей отключения электричества до 16:00
"Объем ограничений после 16:00 будет уточняться", — говорится в сообщении.
Применение только двух очередей означает, что продолжительность отключений будет меньше.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что с утра и до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений. Далее — с усилением жары — планировалось применить три-четыре очереди.
Также в компании отметили, что с началом рабочей недели и повышения температуры воздуха потребление электричества значительно возросло — максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля.
О очередях
В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь — это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно — определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас, определяют облэнерго в каждом регионе.
"Условно, 1 очередь графиков — 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди — 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди — 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди — более 12 часов ограничений в сутки", — пояснили в "Укрэнерго".
Напомним, в Украине придумали новый фейк об отключениях электроэнергии. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.
Как известно, в энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.
Добавим, что в Укрэнерго отметили, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Это связано с тем, что энергосистема городов была спроектирована не для равномерных отключений, что усложняет их обеспечение.
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