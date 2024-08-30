Зеленський звільнив командувача Повітряних Сил Миколу Олещука

Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил Миколу Олещука
30 серпня 2024 20:10
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни у вищому військовому командуванні. У п'ятницю, 30 серпня, глава держави звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.
Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу Президента України.
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №600/2024, яким оголосив про звільнення Миколи Миколайовича Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України.
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