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В Госэнергонадзоре рассказали, когда уменьшатся объемы отключений света

18 июля 2024 19:41
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Когда отключений света будет меньше — ответ Госэнергонадзора
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, что по окончании жары объемы отключений энергоснабжения уменьшатся. Ведь нагрузка на энергосистему станет меньше и приведет к стабилизации ее работы.

Об этом он сообщил в эфире "Єдині новини" в четверг, 18 июля.

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Он также добавил, что после нормализации температур ожидается понижение частоты отключений электроэнергии. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, результаты которых улучшат общее состояние энергосистемы.

"После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшение объемов почасовых отключений электроэнергии", — заявил глава Госэнергонадзора.

Напомним, Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Также мы писали, что Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будет отключен в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.

электроэнергия Украина сфера энергетики электроснабжение энергетика отключения света свет

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