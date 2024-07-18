Когда отключений света будет меньше — ответ Госэнергонадзора

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, что по окончании жары объемы отключений энергоснабжения уменьшатся. Ведь нагрузка на энергосистему станет меньше и приведет к стабилизации ее работы.

Об этом он сообщил в эфире "Єдині новини" в четверг, 18 июля.

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Он также добавил, что после нормализации температур ожидается понижение частоты отключений электроэнергии. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, результаты которых улучшат общее состояние энергосистемы.

"После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшение объемов почасовых отключений электроэнергии", — заявил глава Госэнергонадзора.

Напомним, Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Также мы писали, что Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будет отключен в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.