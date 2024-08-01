Сколько украинских мужчин погибло в водах Тисы — данные от ГПСУ

Украинские пограничники на берегу Тисы. Иллюстративное фото: ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в водах Тисы погибли 37 мужчин. В то же время, эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела.

Об этом рассказала спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в комментарии Новини.LIVE в четверг, 1 августа.

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Спикер отметила, что только за 2024 год обнаружили 17 тел. Однако, по ее словам, настоящее количество жертв может быть больше, ведь не всегда удается быстро находить тела.

"Многие из тех, кто не смог преодолеть Тису, возможно, остались под этими камнями, или в корневищах деревьев, или не смогли известить кого-то из родных о своих планах, чтобы можно было найти тело, или тело уже разложилось", — говорит она.

Задержания на границе — последние новости

Напомним, ранее в Закарпатье задержали группу лиц, которые занимались незаконной переправкой людей через границу в попытке помочь жителю Харьковской области пересечь Тису.

Также на Волыни основатель благотворительного фонда способствовал незаконной переправке 13 мужчин за границу, за что предстал перед судом.

Ранее мы сообщали, что на транзитном участке трассы Одесса-Рени пограничники в специально обустроенном хранилище обнаружили военнообязанного мужчину, который планировал выехать за украинскую границу.