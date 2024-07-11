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В ГПСУ рассказали об активности на границе с Беларусью — есть ли угроза нового наступления

11 июля 2024 12:44
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Угроза со стороны Беларуси — в ГПСУ рассказали детали
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

По состоянию на сегодняшний день на границе с Беларусью ситуация остается стабильной, и без обострений. Перемещение военной техники или личного состава не фиксируется.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телеканала " Мы-Украина " в четверг, 11 июля.

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По его словам, ни российские, ни белорусские силы не совершают вооруженной провокации в сторону Украины.

"Активности ДРГ там не наблюдается, обстрелов не фиксируется. В России сейчас на территории Беларуси нет достаточного количества личного состава или средств для того, чтобы совершить вторжение на территорию Украины", — говорит он.

Несмотря на это, по словам Демченко, там продолжают находиться российские военные логисты, не представляющие угрозы. Белорусские силовики в провокациях не участвуют, и выполняют свои обязанности.

"Есть определенное количество российских военных на территории Беларуси, но это больше такие подразделения обеспечения, логистики, которые не могут представлять в настоящее время угрозу нашей стране", — сказал спикер.

Напомним, накануне саммита НАТО в Вашингтоне Беларусь и Китай начали в Брестской области совместные военные учения, фактически на границе с Польшей.

Добавим, что недавно заместитель командира сил спецопераций по идеологической работе армии Беларуси Валерий Лукашевич заявлял о том, что украинская военная активность якобы наблюдается в двух областях, граничащих с Беларусью.

Беларусь граница Украина пограничники война в Украине ГПСУ

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