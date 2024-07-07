В ДТЭК объяснили, почему выключают свет и ночью

Отключение света. Фото: kr.informator.ua

В Украине электроснабжение отключается как днем, так и ночью. В ДТЭК объяснили, что такая ситуация возникает из-за того, что определенная часть энергогенерации не работают ночью.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона в воскресенье, 7 июля.

Читайте также:

Почему выключают свет ночью

Сахарук заявил, что Украина потеряла 9 гигаваттов мощности электростанций.

"В целом, это базовая генерация, которая работала и может работать ночью. Из-за того, что ночью не работает солнце, а ГЭС закачивают воду, то производство электроэнергии падает, а базовое потребление остается. Поэтому приходится выключать свет и днем, и ночью", –— заявил исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также госрегулятор опроверг новый фейк относительно отключений электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.