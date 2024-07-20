Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования убийства Ирины Фарион arrow

В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования убийства Ирины Фарион

20 июля 2024 17:52
Дмитрий Галушка - Редактор
Убийство Ирины Фарион — в Офисе прокурора рассказали о расследовании
Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко. Фото: Общественное
Дмитрий Галушка - Редактор

Заместитель Генерального прокурора Антон Войтенко в субботу, 20 июля, участие в совещании с Министром внутренних дел по расследованию убийства общественного деятеля Ирины Фарион. В ходе совещания обсудили результаты первоочередных мер, направленных на установление и задержание нападающего.

Об этом говорится на сайте Офиса Генерального прокурора в субботу, 20 июля.

Читайте также:

Расследование убийства Фарион

"Отрабатываются версии, в том числе умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью и активной гражданской позицией потерпевшей", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что проводятся первоочередные допросы лиц, находившихся рядом с местом происшествия или которыми могут быть известны любые обстоятельства совершения преступления.

Также проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Происходят дворовые и подомовые обходы с целью получения информации, которая будет иметь значение для досудебного расследования.

"Устанавливаются камеры видеонаблюдения и принимаются меры по получению из них видеозаписей, которые будут иметь значение для следствия", — отметили в прокуратуре.

Кроме этого, также назначен ряд необходимых криминалистических экспертиз.

Напомним, прощание с языковедом Ириной Фарион состоится во Львове. Похоронят профессора на Лычаковском кладбище.

Мы сообщали, что расследование убийства Ирины Фарион продолжается, привлечены все необходимые силы полиции и Службы безопасности Украины. Рассматриваются все возможные версии, включая версию, ведущую к России.

убийство Львов Украина прокуратура покушение Ирина Фарион

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня