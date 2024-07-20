Убийство Ирины Фарион — в Офисе прокурора рассказали о расследовании

Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко. Фото: Общественное

Заместитель Генерального прокурора Антон Войтенко в субботу, 20 июля, участие в совещании с Министром внутренних дел по расследованию убийства общественного деятеля Ирины Фарион. В ходе совещания обсудили результаты первоочередных мер, направленных на установление и задержание нападающего.

Об этом говорится на сайте Офиса Генерального прокурора в субботу, 20 июля.

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Расследование убийства Фарион

"Отрабатываются версии, в том числе умышленное убийство, связанное с профессиональной деятельностью и активной гражданской позицией потерпевшей", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что проводятся первоочередные допросы лиц, находившихся рядом с местом происшествия или которыми могут быть известны любые обстоятельства совершения преступления.

Также проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Происходят дворовые и подомовые обходы с целью получения информации, которая будет иметь значение для досудебного расследования.

"Устанавливаются камеры видеонаблюдения и принимаются меры по получению из них видеозаписей, которые будут иметь значение для следствия", — отметили в прокуратуре.

Кроме этого, также назначен ряд необходимых криминалистических экспертиз.

Напомним, прощание с языковедом Ириной Фарион состоится во Львове. Похоронят профессора на Лычаковском кладбище.

Мы сообщали, что расследование убийства Ирины Фарион продолжается, привлечены все необходимые силы полиции и Службы безопасности Украины. Рассматриваются все возможные версии, включая версию, ведущую к России.