Убивство Ірини Фаріон — в Офісі прокурора розповіли про розслідування

Заступник Генерального прокурора Антон Войтенко. Фото: Громадське

Заступник Генерального прокурора Антон Войтенко у суботу, 20 липня, участь у нараді з Міністром внутрішніх справ щодо розслідування вбивства громадської діячки Ірини Фаріон. Під час наради обговорили результати першочергових заходів, спрямованих на встановлення та затримання нападника.

Про це говориться на сайті Офісу Генерального прокурора у суботу, 20 липня.

Читайте також:

Розслідування убивства Фаріон

"Відпрацьовуються версії, у тому числі умисне вбивство, повʼязане з професійною діяльністю та з активною громадянською позицією потерпілої", — говориться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що проводяться першочергові допити осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення злочину.

Також проводиться комплекс слідчих дій та оперативних-розшукових заходів. Відбуваються подворові та побудинкові обходи з метою отримання інформації, яка матиме значення для досудового розслідування.

"Встановлюються камери відеоспостереження та вживаються заходи щодо отримання з них відеозаписів, що матимуть значення для слідства", — зазначили в прокуратурі.

Крім цього, також призначено ряд необхідних криміналістичних експертиз.

Нагадаємо, прощання з мовознавицею Іриною Фаріон відбудеться у Львові. Поховають професорку на Личаківському кладовищі.

Ми повідомляли, що розслідування вбивства Ірини Фаріон активно триває, залучені всі необхідні сили поліції та Служби безпеки України. Розглядаються всі можливі версії, включно з версією, що веде до Росії.