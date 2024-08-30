Зеленский прокомментировал увольнение командующего Воздушными Силами Олещука

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 30 августа, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Воздушными силами Николая Олещука. Он отметил, что это решение должно усилить украинское войско.

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

Читайте также:

Зеленский уволил Олещука

Зеленский подчеркнул, что это решение является частью усилий по повышению эффективности командования. Также в обращении он поблагодарил всех военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО.

"Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — заявил Зеленский.