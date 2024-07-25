Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Минэнерго опровергли заявления об аварии на Южноукраинской АЭС arrow

В Минэнерго опровергли заявления об аварии на Южноукраинской АЭС

25 июля 2024 23:26
Валерия Барановская - редактор
Авария на Южноукраинской АЭС — в Минэнерго заявили о фейке
Южноукраинская АЭС. Фото: facebook.com/atomsunpp
Валерия Барановская - редактор

Минэнерго отметило распространение слухов об аварии на Южноукраинской АЭС. В министерстве отметили, что все АЭС в Украине работают в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в четверг, 25 июля.

Читайте также:

Все АЭС на подконтрольной территории работают в штатном режиме

В Минэнерго отметили, что распространение фейка об аварии на Южноукраинской АЭС является частью российской пропаганды, которая пытается скрыть информацию о собственной аварии на Ростовской АЭС.

"К сожалению, несмотря на официальное опровержение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в Украине начались откровенные манипуляции по состоянию оборудования АЭС", — говорится в сообщении.

Минэнерго подчеркнуло, что никакого отключения силового трансформатора на Южноукраинской АЭС не было и все атомные энергоблоки находятся в рабочем состоянии.

"Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок", — отмечают в министерстве.

Там добавили, что повреждение другого оборудования не влияет на работу блока и может оказать лишь кратковременное влияние на возможность выдачи.

"Попытки безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об "аварии на атомной станции" недопустимы", — говорится в сообщении.

Министерство энергетики обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и СБУ с просьбой принять меры по привлечению лиц, которые подыгрывали российской пропаганде и дестабилизировали общественно-политическую ситуацию в Украине.

В Минэнерго опровергли заявления об аварии на Южноукраинской АЭС - фото 1
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что недавно россияне распространяли ложную информацию, что на Чернобыльской АЭС якобы произошел выброс радиоактивных элементов и "облако пыли движется в Киев".

Ранее мы писали, что Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. Возвращение энергоблока по ремонту должно значительно усилить энергосеть.

Минэнерго фейки Украина АЭС пропаганда энергетика Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца