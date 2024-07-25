Авария на Южноукраинской АЭС — в Минэнерго заявили о фейке

Южноукраинская АЭС. Фото: facebook.com/atomsunpp

Минэнерго отметило распространение слухов об аварии на Южноукраинской АЭС. В министерстве отметили, что все АЭС в Украине работают в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в четверг, 25 июля.

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В Минэнерго отметили, что распространение фейка об аварии на Южноукраинской АЭС является частью российской пропаганды, которая пытается скрыть информацию о собственной аварии на Ростовской АЭС.

"К сожалению, несмотря на официальное опровержение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в Украине начались откровенные манипуляции по состоянию оборудования АЭС", — говорится в сообщении.

Минэнерго подчеркнуло, что никакого отключения силового трансформатора на Южноукраинской АЭС не было и все атомные энергоблоки находятся в рабочем состоянии.

"Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок", — отмечают в министерстве.

Там добавили, что повреждение другого оборудования не влияет на работу блока и может оказать лишь кратковременное влияние на возможность выдачи.

"Попытки безответственных политиков спекулировать и распространять откровенные манипуляции об "аварии на атомной станции" недопустимы", — говорится в сообщении.

Министерство энергетики обратилось в Совет национальной безопасности и обороны и СБУ с просьбой принять меры по привлечению лиц, которые подыгрывали российской пропаганде и дестабилизировали общественно-политическую ситуацию в Украине.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что недавно россияне распространяли ложную информацию, что на Чернобыльской АЭС якобы произошел выброс радиоактивных элементов и "облако пыли движется в Киев".

Ранее мы писали, что Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. Возвращение энергоблока по ремонту должно значительно усилить энергосеть.