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В Міненерго спростували заяви про аварію на Південноукраїнській АЕС

25 липня 2024 23:26
Валерія Барановська - редактор
Аварія на Південноукраїнській АЕС — в Міненерго заявили про фейк
Південноукраїнська АЕС. Фото: facebook.com/atomsunpp
Валерія Барановська - редактор

Міненерго наголосило на розповсюдженні чуток щодо аварії на Південноукраїнській АЕС. У міністерстві зазначили, що всі АЕС в Україні працюють у штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у четвер, 25 липня.

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В Міненерго зазначили, що поширення фейку про "аварію на Південноукраїнській АЕС" є частиною російської пропаганди, яка намагається приховати інформацію про власну аварію на Ростовській АЕС.

"На жаль, попри офіційне спростування Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в Україні почалися відверті маніпуляції щодо стану обладнання АЕС", — йдеться в повідомленні.

Міненерго підкреслило, що жодного відключення силового трансформатора на Південноукраїнській АЕС не було і всі атомні енергоблоки знаходяться в робочому стані.

"Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок", — зазначають у міністерстві.

Там додали, що пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний вплив на можливість видачі.  

"Спроби безвідповідальних політиків спекулювати і поширювати відверті маніпуляції про "аварію на атомній станції" неприпустимі", — йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики звернулося до  Ради національної безпеки та оборони і СБУ із проханням вжити заходів щодо притягнення осіб, які підігрували російській пропаганді і дестабілізували суспільно-політичну ситуацію в Україні.

В Міненерго спростували заяви про аварію на Південноукраїнській АЕС - фото 1
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно росіяни поширювали неправдиву інформацію, що на Чорнобильській АЕС нібито стався викид радіоактивних елементів і "хмара пилу рухається до Києва". 

Раніше ми писали, що Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Повернення енергоблока з ремонту має значно підсилити енергомережу. 

Міненерго фейки Україна АЕС пропаганда енергетика Росія

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