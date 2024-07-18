На Южноукраинской АЭС от жары сгорело оборудование — что известно

На одной из украинских АЭС за два дня произошло три аварии — что известно
В Украине на Южноукраинской АЭС в течение двух дней произошло три аварии — сгорели два трансформатора тока и один силовой. По предварительным данным, сгорел силовой трансформатор и на Чернобыльской АЭС. Вероятной причиной считают жару.
Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в Facebook в четверг, 18 июля.
Аварии на украинских АЭС
По информации Харченко, два дня назад на Южноукраинской АЭС сгорели два силовых трансформатора, что, якобы, привело к отключению от сети одного из реакторов. И, как следствие, произошло отключение нескольких высоковольтных линий в сети Укрэнерго.
"Именно из-за этой, абсолютно технической, аварии, левый берег Украины — включая Днепр, Сумы и далее по перечню — последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", — отмечает директор Центра исследования энергетики.
Также, пишет Харченко, сегодня к нему поступила информация о еще одном силовом трансформаторе на ПАЭС и, по непроверенным данным, еще одном на Чернобыльской АЭС, которые сгорели по тем же причинам.
"Между тем в официальных сводках обо всем этом ни слова. Только информация о еще одном атомном энергоблоке, который вышел из ремонта. И таинственное "энергетическое оборудование", что временами временно совсем немного не работает. Интересно, почему так старательно скрывается эта ситуация?" — говорится в публикации.
По словам Харченко, худшая стратегия — делать вид, что ничего не происходит. По его мнению, нужны служебные расследования и анализ причин.
Напомним, 17 июля Энергоатом сообщил о досрочном подключении к сети очередного энергоблока после планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.
По словам руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергетике в Украине ощутимо улучшится в августе 2024 года. Это станет возможным после проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.
Также в Укрэнерго сообщили, когда станет меньше веерных отключений — ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.
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