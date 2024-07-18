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На одной из украинских АЭС за два дня произошло три аварии — что известно

18 июля 2024 18:17
Галина Шподарева - редактор
На Южноукраинской АЭС от жары сгорело оборудование — что известно
Южноукраинская АЭС. Фото: "Энергоатом"
Галина Шподарева - редактор

В Украине на Южноукраинской АЭС в течение двух дней произошло три аварии — сгорели два трансформатора тока и один силовой. По предварительным данным, сгорел силовой трансформатор и на Чернобыльской АЭС. Вероятной причиной считают жару.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в Facebook в четверг, 18 июля.

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Аварии на украинских АЭС

По информации Харченко, два дня назад на Южноукраинской АЭС сгорели два силовых трансформатора, что, якобы, привело к отключению от сети одного из реакторов. И, как следствие, произошло отключение нескольких высоковольтных линий в сети Укрэнерго. 

"Именно из-за этой, абсолютно технической, аварии, левый берег Украины — включая Днепр, Сумы и далее по перечню — последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", — отмечает директор Центра исследования энергетики.

Также, пишет Харченко, сегодня к нему поступила информация о еще одном силовом трансформаторе на ПАЭС и, по непроверенным данным, еще одном на Чернобыльской АЭС, которые сгорели по тем же причинам.

"Между тем в официальных сводках обо всем этом ни слова. Только информация о еще одном атомном энергоблоке, который вышел из ремонта. И таинственное "энергетическое оборудование", что временами временно совсем немного не работает. Интересно, почему так старательно скрывается эта ситуация?" — говорится в публикации. 

По словам Харченко, худшая стратегия — делать вид, что ничего не происходит. По его мнению, нужны служебные расследования и анализ причин. 

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Сгоревшее оборудование на АЭС. Фото: Александр Харченко

Напомним, 17 июля Энергоатом сообщил о досрочном подключении к сети очередного энергоблока после планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.

По словам руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация в энергетике в Украине ощутимо улучшится в августе 2024 года. Это станет возможным после проведения плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

Также в Укрэнерго сообщили, когда станет меньше веерных отключений — ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.

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