COVID-19 FLiRT — в Минздраве назвали симптомы и категории людей, которые находятся в зоне риска

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Фото: скриншот с видео

Недавно по Украине начала распространяться волна заболевания новым штаммом коронавируса FLIRT. Обычно болезнь имеет такие же симптомы, как всем знакомый CJVID-19, но ею очень просто заразиться.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге.

Читайте также:

Какая категория людей в зоне риска

По словам Кузина, больше всего в зоне риска находятся следующие люди:

имеющие неинфекционные заболевания,

беременные,

пожилые люди,

иммунокомпрометированные.

"Люди, которые имеют неинфекционные заболевания, иммунокомпроментированные, беременные или пожилые люди больше подвержены тому, чтобы заразиться новым штаммом ковида и тяжелее его перенести. Даже несмотря на то, что они имели первичный курс вакцинации в 2021 году или в начале 2022 года", — отметил он.

Симптомы болезни

Кроме того, заместитель министра здравоохранения отметил, что относительно клинического течения этого заболевания, симптомы таковы:

достаточно быстрое начало,

высокая температура, которая держится 3-5 дней и ее тяжело сбить,

раздражение горла и кашель,

все остальные симптомы схожи с обычным коронавирусом.

В то же время Кузин подчеркнул, что, пока Украина находится в так называемом межэпидемическом периоде, когда не ожидается существенного роста заболеваемости ковидом, который бы приводил к карантинным ограничениям.