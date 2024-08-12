COVID-19 FLiRT — в Минздраве назвали симптомы и категории людей, которые находятся в зоне риска

В Минздраве назвали симптомы нового штамма коронавируса — кто в зоне риска
Недавно по Украине начала распространяться волна заболевания новым штаммом коронавируса FLIRT. Обычно болезнь имеет такие же симптомы, как всем знакомый CJVID-19, но ею очень просто заразиться.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге.
Какая категория людей в зоне риска
По словам Кузина, больше всего в зоне риска находятся следующие люди:
- имеющие неинфекционные заболевания,
- беременные,
- пожилые люди,
- иммунокомпрометированные.
"Люди, которые имеют неинфекционные заболевания, иммунокомпроментированные, беременные или пожилые люди больше подвержены тому, чтобы заразиться новым штаммом ковида и тяжелее его перенести. Даже несмотря на то, что они имели первичный курс вакцинации в 2021 году или в начале 2022 года", — отметил он.
Симптомы болезни
Кроме того, заместитель министра здравоохранения отметил, что относительно клинического течения этого заболевания, симптомы таковы:
- достаточно быстрое начало,
- высокая температура, которая держится 3-5 дней и ее тяжело сбить,
- раздражение горла и кашель,
- все остальные симптомы схожи с обычным коронавирусом.
В то же время Кузин подчеркнул, что, пока Украина находится в так называемом межэпидемическом периоде, когда не ожидается существенного роста заболеваемости ковидом, который бы приводил к карантинным ограничениям.
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