COVID-19 FLiRT — в МОЗ назвали симптоми та категорії людей, які в зоні ризику

В МОЗ назвали симптоми нового штаму коронавірусу — хто в зоні ризику
Нещодавно Україною почала ширитися хвиля захворювання на новий штам коронавірусу FLIRT. Зазвичай хвороба має такі ж симптоми як усім знайомий COVID-19, але нею дуже просто заразитися.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.
Яка категорія людей в зоні ризику
За словами Кузіна, найбільше в зоні ризику перебувають такі люди:
- які мають неінфекційні захворювання,
- вагітні,
- люди похилого віку,
- імунокомпрометовані.
"Люди, які мають неінфекційні захворювання, імунокомпроментовані, вагітні або люди похилого віку більше схильні до того, щоб заразитися новим штамом ковіду і важче його перенести. Навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації 2021 року або на початку 2022 року", — зазначив він.
Симптоми хвороби
Крім того, заступник міністра охорони здоров’я зазначив, що стосовного клінічного перебігу цього захворювання, симптоми такі:
- достатньо швидкий початок,
- висока температура, яка тримається 3-5 днів і її важко збити,
- подразнення горла і кашель,
- всі інші симптоми схожі до звичайного коронавірусу.
Водночас Кузін наголосив, що поки Україна перебуває у так званому міжепідемічному періоді, коли не очікується суттєвого зростання захворюваності на ковід, яке б призводило до карантинних обмежень.
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