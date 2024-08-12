COVID-19 FLiRT — в МОЗ назвали симптоми та категорії людей, які в зоні ризику

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. Фото: скриншот з відео

Нещодавно Україною почала ширитися хвиля захворювання на новий штам коронавірусу FLIRT. Зазвичай хвороба має такі ж симптоми як усім знайомий COVID-19, але нею дуже просто заразитися.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу.

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Яка категорія людей в зоні ризику

За словами Кузіна, найбільше в зоні ризику перебувають такі люди:

які мають неінфекційні захворювання,

вагітні,

люди похилого віку,

імунокомпрометовані.

"Люди, які мають неінфекційні захворювання, імунокомпроментовані, вагітні або люди похилого віку більше схильні до того, щоб заразитися новим штамом ковіду і важче його перенести. Навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації 2021 року або на початку 2022 року", — зазначив він.

Симптоми хвороби

Крім того, заступник міністра охорони здоров’я зазначив, що стосовного клінічного перебігу цього захворювання, симптоми такі:

достатньо швидкий початок,

висока температура, яка тримається 3-5 днів і її важко збити,

подразнення горла і кашель,

всі інші симптоми схожі до звичайного коронавірусу.

Водночас Кузін наголосив, що поки Україна перебуває у так званому міжепідемічному періоді, коли не очікується суттєвого зростання захворюваності на ковід, яке б призводило до карантинних обмежень.