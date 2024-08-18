Графики отключения света в Украине на 18 августа - прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетики ДТЭК чинят электрические сети. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Украине в воскресенье, 18 августа, применять не будут. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз касательно отключений света на 18 августа

"18 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации — о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.

В то же время граждан призывают потреблять энергию экономно в течение всех суток и не включать мощные электроприборы одновременно в период с 18:00 до 23:00.

Когда в Украине снова ограничат потребление электроэнергии

По мнению замминистра энергетики Светланы Гринчук, графики почасовых отключений электроэнергии в Украине могут вернуть в ближайшее время. Дело в том, что с 17 августа, по прогнозам синоптиков, ожидается возвращение жары, а повышение температурных показателей приведет к росту потребления электроэнергии.

Правда, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев дает более утешительный прогноз. Он считает, что ограничения вернут только после начала отопительного сезона, потому что тогда потребление вырастет по меньшей мере на треть.