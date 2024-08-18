Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Укрэнерго сообщили, как будут ограничивать потребление света сегодня arrow

В Укрэнерго сообщили, как будут ограничивать потребление света сегодня

18 августа 2024 01:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на 18 августа - прогноз от НЭК "Укрэнерго"
Энергетики ДТЭК чинят электрические сети. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Украине в воскресенье, 18 августа, применять не будут. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:
Как будут отключать свет в Украине 18 августа
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз касательно отключений света на 18 августа

"18 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации — о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.

В то же время граждан призывают потреблять энергию экономно в течение всех суток и не включать мощные электроприборы одновременно в период с 18:00 до 23:00.

Когда в Украине снова ограничат потребление электроэнергии

По мнению замминистра энергетики Светланы Гринчук, графики почасовых отключений электроэнергии в Украине могут вернуть в ближайшее время. Дело в том, что с 17 августа, по прогнозам синоптиков, ожидается возвращение жары, а повышение температурных показателей приведет к росту потребления электроэнергии.

Правда, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев дает более утешительный прогноз. Он считает, что ограничения вернут только после начала отопительного сезона, потому что тогда потребление вырастет по меньшей мере на треть.

Также важные новости дня по теме:

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 В Харькове безработный с бутылкой вместо оружия совершил нападение на АЗС — как его наказал суд

01:30 На границе с Румынией в Тисе обнаружили очередного утопленника

01:15 Стефанчук объяснил, как будут определять лиц для лишения госнаград

01:15 В Укрэнерго сообщили, как будут ограничивать потребление света сегодня

00:30 Безуглая резко высказалась по поводу уничтожения украинского МиГ-29 в Днепре

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

00:25 Во львовском развлекательном центре во время шоу произошел взрыв — трое детей пострадали

00:13 Гвардиола больше не агент Цыганкова — дела Виктора ведет бывший владелец Карпат

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024

23:53 На Харьковщине мужчина "на глаз" определил непригодность кабелей связи и вырезал их — что решил суд

23:45 Как зарегистрировать авто в сервисном центре — инструкция от МВД

01:32 В Харькове безработный с бутылкой вместо оружия совершил нападение на АЗС — как его наказал суд

01:30 На границе с Румынией в Тисе обнаружили очередного утопленника

01:15 Стефанчук объяснил, как будут определять лиц для лишения госнаград

01:15 В Укрэнерго сообщили, как будут ограничивать потребление света сегодня

00:30 Безуглая резко высказалась по поводу уничтожения украинского МиГ-29 в Днепре

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

00:25 Во львовском развлекательном центре во время шоу произошел взрыв — трое детей пострадали

00:13 Гвардиола больше не агент Цыганкова — дела Виктора ведет бывший владелец Карпат

17 августа 2024

23:53 На Харьковщине мужчина "на глаз" определил непригодность кабелей связи и вырезал их — что решил суд

23:45 Как зарегистрировать авто в сервисном центре — инструкция от МВД

23:00 Зинченко, Забарный и Миколенко стартовали в сезоне АПЛ — как сыграли украинцы

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут