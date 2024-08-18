Графіки відключення світла в Україні на 18 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетики ДТЕК лагодять електричні мережі. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Україні в неділю, 18 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.

Про це в суботу, 17 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла на 18 серпня

"18 серпня заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково", — повідомляють енергетики.

Водночас громадян закликають споживати енергію ощадливо впродовж усієї доби та не вмикати потужні електроприлади одночасно в період із 18:00 до 23:00.

Коли в Україні знову обмежать споживання електроенергії

На думку заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, графіки погодинних відключень електроенергії в Україні можуть повернути найближчим часом. Річ у тім, що з 17 серпня, за прогнозами синоптиків, очікується повернення спеки, а підвищення температурних показників призведе й до зростання споживання електроенергії.

Щоправда, експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев дає більш втішний прогноз. Він вважає, що обмеження повернуть лише після початку опалювального сезону, тому що тоді споживання зросте щонайменше на третину.