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В Запорожье разоблачили мошенника, собиравшего деньги в поддержку семьи погибших от обстрела певиц

7 августа 2024 00:27
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Запорожье разоблачили афериста, собиравшего пожертвования в поддержку родных погибших певиц
Заседание суда. Фото: Суспільне
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Запорожской области судили мужчину по подозрению в мошенничестве. Он создал фальшивую благотворительную кампанию по сбору средств в поддержку семей погибших певиц в результате российских обстрелов и установки памятников.

Об этом сообщило издание Суспільне во вторник, 6 августа.

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Детали дела

В августе прошлого года российская ракета попала в жилые дома Запорожья, унеся жизни двух молодых певиц в возрасте 19 и 21 год.

Следствие утверждает, что 24-летний парень создал "монобанку" и организовал сбор средств, якобы имевший целью установку памятников певицам, погибшим 9 августа прошлого года в результате обстрела со стороны России. В результате ему удалось собрать около 300 тысяч гривен, которые он перевел на свою банковскую карту.

На заседании прокурор потребовала назначить домашний арест. Она отметила, что подозреваемый не сотрудничает со следствием и может пытаться влиять на потерпевших.

"Всего на Монобанке была собрана сумма в размере 280 тысяч гривен. В дальнейшем подозреваемый перевел указанные денежные средства на личную карточку, открытую на его имя. В течение пяти месяцев он вводил родителей погибших девушек в заблуждение по поводу наличия денежных средств. Он перечислил 190 тысяч на букмекерскую компанию, а остальное потратил по своему усмотрению", — заявила правоохранитель.

На заседании суда адвокат подозреваемого обратилась с ходатайством о неприменении меры пресечения в форме круглосуточного ареста. Она поддержала свое ходатайство положительной характеристикой подозреваемого и его проблемами со здоровьем.

"Останавливаясь на характеристике, обращаю внимание: подозреваемый является лицом молодого возраста, ранее несудимым, на жизнь себе зарабатывает периодическими заработками, положительно характеризуется людьми. Родители его умерли, проживает с бабушкой нетрудоспособного возраста. Находясь круглосуточно на домашнем аресте он не сможет обеспечить себя медицинскими обследованиями, а также лечением", — заявила адвокат.

Обвиняемый также не соглашается с мерой пресечения ведь по его словам, не сможет нормально жить во время домашнего ареста.

"С апреля 2024 мы были в Шевченковском райотделе, приезжали всегда вовремя, приходилось ждать. Поэтому, когда говорят о том, я что могу куда-нибудь убежать, я считаю это необоснованно. Сейчас я один, у меня нет близких, которые мне могут в затруднительное время помочь. Соответственно, эти 60 дней я просто не смогу существовать, мне необходимо работать, чтобы я мог существовать", — заявил подсудимый.

Решение суда

Шевченковский районный суд Запорожья принял решение о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток для 24-летнего местного жителя.

Ракетный обстрел Запорожья

Приблизительно в 19:45 9 августа 2023 года российские войска обстреляли жилой район Запорожья ракетами. В результате этого нападения погибли две певицы: Светлана Семейкина скончалась на месте, а Кристина Спицына скончалась в больнице на следующий день.

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