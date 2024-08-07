В Запоріжжі викрили афериста, який збирав пожертви на підтримку рідних загиблих співачок

Засідання суду. Фото: Суспільне

В Запорізькій області судили чоловіка за підозрою у шахрайстві. Він створив фальшиву благодійну кампанію збору коштів на підтримку родин загиблих співачок внаслідок російського обстрілу і встановлення пам'ятників.

Про це повідомило видання Суспільне у вівторок, 6 серпня.

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Деталі справи

У серпні минулого року російська ракета влучила у житлові будинки Запоріжжя, забравши життя двох молодих співачок віком 19 і 21 рік.

Слідство стверджує, що 24-річний хлопець створив "монобанку" і організував збір коштів, яка нібито мала на меті встановлення пам'ятників співачкам, що загинули 9 серпня минулого року внаслідок обстрілу з боку Росії. В результаті йому вдалося зібрати близько 300 тисяч гривень, які він перевів на свою банківську картку.

На засіданні прокурор вимагала призначити домашній арешт. Вона зазначила, що підозрюваний не співпрацює зі слідством і може намагатися впливати на потерпілих.

"Всього на Монобанку було зібрано суму в розмірі 280 тисяч гривень. Надалі підозрюваний перевів вказані грошові кошти на особисту картку, відкриту на його ім'я. Протягом п'яти місяців він вводив батьків загиблих дівчат в оману щодо наявності грошових коштів. Він перерахував 190 тисяч на букмекерську компанію, а решту витратив на власний розсуд", — заявила правоохоронниця.

На засіданні суду адвокатка підозрюваного звернулася з клопотанням про не застосування запобіжного заходу у формі цілодобового арешту. Вона підтримала своє клопотання позитивною характеристикою підозрюваного та його проблемами зі здоров'ям.

"Зупиняючись на характеристиці, звертаю увагу: підозрюваний є особою молодого віку, раніше несудимою, на життя собі заробляє періодичними заробітками, позитивно характеризується людьми. Батьки його померли, проживає з бабусею непрацездатного віку. Знаходячись цілодобово на домашньому арешті він не зможе забезпечити себе їжею, медичними дослідженнями, а також лікуванням", — заявила адвокатка.

Обвинувачений також не погоджується із запобіжним заходом, адже, за його словами, не зможе нормально жити під час домашнього арешту.

"З квітня 2024 року ми були в Шевченківському райвідділі, приїжджали завжди вчасно, доводилось чекати. Тому, коли говорять про те, я що можу куди-небудь втекти, я вважаю це необґрунтовано. Зараз я один, у мене нема близьких, які мені можуть у скрутний час допомогти. Відповідно, ці 60 днів я просто не зможу існувати, мені необхідно працювати, аби я міг існувати", — заявив підсудний.

Рішення суду

Шевченківський районний суд Запоріжжя ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб для 24-річного місцевого жителя.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Приблизно о 19:45 9 серпня 2023 року російські війська обстріляли житловий район Запоріжжя ракетами. Внаслідок цього нападу загинули дві співачки: Світлана Сємєйкіна померла на місці, а Христина Спіцина померла в лікарні наступного дня.