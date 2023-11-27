Важный сигнал — Зеленский встретился с президентом и вице-президентом ЕИБ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Он поблагодарил их за визит в Киев.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского с представителями ЕИБ
"Спасибо за визит в Украину и решение об открытии Регионального представительства ЕИБ в Киеве", — подчеркнул глава государства.
По его словам, это важный сигнал для украинцев, что они верят в страну и развитие государства. Зеленский добавил, что также это имеет большое значение и для украинского бизнеса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Они обсудили недавние события на Ближнем Востоке.
Также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу со спикерами и представителями парламентов иностранных государств. Речь идет о Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польше и Эстонии.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев 25 ноября.
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