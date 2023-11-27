Важный сигнал — Зеленский встретился с президентом и вице-президентом ЕИБ

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Он поблагодарил их за визит в Киев.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с представителями ЕИБ

"Спасибо за визит в Украину и решение об открытии Регионального представительства ЕИБ в Киеве", — подчеркнул глава государства.

По его словам, это важный сигнал для украинцев, что они верят в страну и развитие государства. Зеленский добавил, что также это имеет большое значение и для украинского бизнеса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Они обсудили недавние события на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел встречу со спикерами и представителями парламентов иностранных государств. Речь идет о Бельгии, Ирландии, Финляндии, Чехии, Польше и Эстонии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев 25 ноября.