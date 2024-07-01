Убийство беглеца пограничником на Буковине — ГБР расследует дело

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Госбюро расследований начали досудебное расследование смерти украинца, который хотел нелегально пересечь украинско-румынскую границу в Вижницком районе Черновицкой области. Там он был убит украинским пограничником.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в понедельник, 1 июля.

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По предварительным данным, 29 июня около 21:40 на Буковине при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и пограничником произошла стычка. Вооружившись мачете и газовым перцовым баллончиком, они пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ открыл огонь на поражение.

Изъятое мачете. Источник: ГБР

В результате погиб 24-летний мужчина, еще один ранен. Пострадал и сам пограничник, против которого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 украинцев, которые нелегально хотели бежать в Венгрию.

Также в ГПСУ сообщили о беглеце, который собирался прорваться за границу, заявляя, что он "морской пехотинец", и даже имел необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.