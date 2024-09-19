Отключение света в Украине 19 сентября — Укрэнерго объяснило ситуацию по графикам

Отключение света в Украине — энергетики дали прогноз на завтра
19 сентября 2024 19:53
Работы на линии электропередач. Фото: РБК-Украина
В пятницу, 20 сентября, меры по ограничению электроснабжения не прогнозируются. Однако украинцы должны экономить электроэнергию.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
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Согласно информации от Укрэнерго, графики отключений 20 сентября применять не будут.
"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.
Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией бережливо в периоды пиковой нагрузки.
"Рационально используйте мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления", — говорится в сообщении.
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