Отключение света в Украине 19 сентября — Укрэнерго объяснило ситуацию по графикам

Работы на линии электропередач. Фото: РБК-Украина

В пятницу, 20 сентября, меры по ограничению электроснабжения не прогнозируются. Однако украинцы должны экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине

Согласно информации от Укрэнерго, графики отключений 20 сентября применять не будут.

"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.

Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией бережливо в периоды пиковой нагрузки.

"Рационально используйте мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления", — говорится в сообщении.