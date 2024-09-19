Відключення світла в Україні 19 вересня — Укренерго пояснило ситуацію щодо графіків

Відключення світла в Україні — енергетики дали прогноз на завтра
19 вересня 2024 19:53
Роботи на лінії електропередач. Фото: РБК-Україна
У п'ятницю, 20 вересня, заходи щодо обмеження електропостачання не прогнозуються. Проте українці мають економити електроенергію.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
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Згідно з інформацією від Укенерго, графіки відключень 20 вересня застосовувати не будуть.
"Заходи обмеження не прогнозуються", — зазначили енергетики.
Однак з метою запобігання перевантаження мережі компанія закликає споживачів користуватися електроенергією ощадливо в періоди пікового навантаження.
"Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання", — йдеться у повідомленні.
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