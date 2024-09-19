Відключення світла в Україні 19 вересня — Укренерго пояснило ситуацію щодо графіків

Роботи на лінії електропередач. Фото: РБК-Україна

У п'ятницю, 20 вересня, заходи щодо обмеження електропостачання не прогнозуються. Проте українці мають економити електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

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Згідно з інформацією від Укенерго, графіки відключень 20 вересня застосовувати не будуть.

"Заходи обмеження не прогнозуються", — зазначили енергетики.

Однак з метою запобігання перевантаження мережі компанія закликає споживачів користуватися електроенергією ощадливо в періоди пікового навантаження.

"Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання", — йдеться у повідомленні.