Избиение военного в Смеле — ветеран впервые прокомментировал нападение

Ветеран войны Анатолий Гончаренко. Фото: с Facebook

Ветеран войны Анатолий Гончаренко, на которого в Смеле Черкасской области набросился местный "криминальный авторитет", сказал, что жизнь на войне и в родном месте — два разных мира. По его словам, ветераны войны и действующие военнослужащие должны чувствовать поддержку и безопасность своих семей.

Об этом Анатолий Гончаренко рассказал в комментарии "Мы-Украина".

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Ставший жертвой избиения ветеран войны отметил, что военнослужащие не просят о поддержке для них, но для их семей — это необходимо.

"Это очень тяжело, когда ты видел войну. Это два мира. Война и Смела — это два мира. Там война 24/8, просыпаешься и постоянно война, ты не думаешь о близких, знаешь только, что они переживают. Только думаешь об исполнении боевых задач", — сказал он.

Кроме того, Анатолий добавил, что военные защищают гражданских на фронте, а в тылу военных не защищает никто. Поэтому он призвал все украинцев поддерживать всех военных, которые на фронте, ветеранов или семьи уже погибших бойцов, ведь это очень важно.

Что предшествовало

Во вторник, 10 сентября, стало известно, что в городе Смела местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего на улице.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит должную и жесткую реакцию правоохранителей", — отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко на инцидент.

Он добавил, что каждый из воинов и все украинцы заслуживают уважения и верховенства права.

Уже 11 сентября полиция задержала мужчину, совершившего драку. Он прятался от правоохранителей в одной из гостиниц города.

"В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения — следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Также по факту избиения ветерана в городе Смела в Черкасской области полиция проводит расследование двух уголовных производств:

хулиганство, совершенное группой лиц:

вымогательство.

По этим производствам 10 сентября мужчине объявили о подозрении в процессуальном порядке.