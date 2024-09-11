Побиття військового у Смілі — ветеран вперше прокоментував напад

Ветеран війни Анатолій Гончаренко. Фото: із Facebook

Ветеран війни Анатолій Гончаренко, на якого в Смілі Черкаської області накинувся місцевий "кримінальний авторитет", сказав, що життя на війні і в рідному місті — два різні світи. За його словами, ветерани війни та чинні військовослужбовці повинні відчувати підтримку та безпеку своїх сімей.

Про це Анатолій Гончаренко розповів у коментарі "Ми-Україна".

Читайте також:

Реакція постраждалого військового на бійку

Ветеран війни, який став жертвою побиття, зазначив, що військовослужбовці не просять про підтримку для них, але для їхніх сімей — це необхідно.

"Це дуже важко, коли ти бачив війну. Це два світи. Війна і Сміла — це два світи. Там війна 24/8, прокидаєшся і постійно війна, ти не думаєш про близьких, знаєш лише, що вони переживають. Тільки думаєш про виконання бойових завдань", — сказав він.

Крім того, Анатолій додав, що військові захищають цивільних на фронті, а в тилу військових не захищає ніхто. Тому, він закликав усі українців підтримувати усіх військових, які на фронті, ветеранів, чи сім'ї вже полеглих бійців, адже це дуже важливо.

Що передувало

У вівторок, 10 вересня, стало відомо, що у місті Сміла місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця на вулиці.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на інцидент.

Він додав, що кожен з воїнів та всі українці заслуговують на повагу та верховенство права.

Вже 11 вересня поліція затримала чоловіка, який вчинив бійку. Він переховувався від правоохоронців в одному із готелів міста.

"Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід — слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування двох кримінальних проваджень:

хуліганство, вчинене групою осіб:

вимагання.

За цими провадженнями 10 вересня чоловіку оголосили про підозру в процесуальному порядку.