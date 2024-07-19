Зеленский выступил на заседании правительства Британии на заседании правительства Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский во время правительства Великобритании. Фото: Офис Президента Украины

Можно остановить любую попытку России расширить войну, если будут сняты ограничения использования западного оружия против российских военных. РФ использует около 3,5 тысячи управляемых авиабомб ежемесячно, которые невозможно сбить, но можно уничтожить все носители.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 июля, на заседании правительства Британии.

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В пятницу, 19 июля, Украина и Великобритания заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей нашего государства. На заседании правительства Британии Зеленский отметил, что сотрудничество между странами всегда имеет большое значение и пригласил нового британского премьера Кира Стармера посетить Украину.

"Я искренне надеюсь, что это начало работы нового правительства Великобритании откроет еще больше возможностей для наших стран. Британия делала хорошие шаги и каждый этот шаг укреплял наших мужчин и женщин на передовой. Конечно, Россия боится такой поддержки. В Москве знают, что у вас есть возможность принимать решения, которые могут привести эту войну к завершению", — отметил Зеленский.

Он добавил, что сегодня чувство безопасности для каждого человека не может быть отделено от общей ситуации безопасности в стране и способности государства защищать себя.

"Мы можем проработать как можно больше деталей наших договоренностей, чтобы наши люди, украинцы и британцы, могли почувствовать результаты как можно быстрее", — отметил глава государства.

Президент поблагодарил за подписание договора об оборонно-промышленной поддержке. Но подчеркнул важность помощи Украине в поставке оружия и возможности использовать ее на территории РФ.

"Мы должны лишить Путина денег и возможности производить больше оружия. Он должен заплатить своими потерями и поражением за пренебрежение к человеческой жизни. Как только мы сможем наносить удары дальше, чем прямо у границы, в частности по российским военным аэродромам, мы не только защитим себя от любых российских наступательных действий, но и обезопасим наши передовые позиции и города от российских бомб", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия ежемесячно использует около 3,5 тыс. управляемых авиационных бомб против Украины. Их невозможно сбить, но можно уничтожить все носители.

"И я прошу вас проявить в этом свое лидерство и, пожалуйста, убедить других партнеров снять ограничения. Нам нужен этот шаг — шаг, который заставит Россию искать мир", — сказал он.

Напомним, Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили несколько важных вопросов, касающихся безопасности и поддержки Украины.

Глава государства заявлял, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.