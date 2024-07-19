Зеленський виступив на засіданні уряду Британії

Президент України Володимир Зеленський під час уряду Великої Британії. Фото: Офіс Президента України

Можна зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну, якщо будуть зняті обмеження на використання західної зброї проти російських військових. РФ використовує близько 3,5 тисяч керованих авіабомб щомісяця, які неможливо збити, але можна знищити всі носії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 19 липня, на засіданні уряду Британії.

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У п'ятницю, 19 липня, Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави. На засіданні уряду Британії Зеленський зазначив, що співпраця між країнами завжди має значення та запросив нового британського премʼєра Кіра Стармера відвідати Україну.

"Я щиро сподіваюся, що цей початок роботи нового уряду Великої Британії відкриє ще більше можливостей для наших країн. Британія робила хороші кроки і кожен цей крок зміцнював наших чоловіків і жінок на передовій. Звісно, Росія боїться такої підтримки. У Москві знають, що ви маєте змогу ухвалювати рішення, які можуть привести цю війну до завершення", — зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні відчуття безпеки для кожної людини не може бути відокремлене від загальної безпекової ситуації в країні та здатності держави захищати себе.

"Ми можемо опрацювати якомога більше деталей наших домовленостей, щоб наші люди, українці та британці, могли відчути результати якнайшвидше", — зауважив глава держави.

Президент подякував за підписання договору про оборонно-промислову підтримку. Також наголосив на важливості допомоги Україні у постачанні зброї та можливості використовувати її на території РФ.

"Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. Він повинен заплатити своїми втратами та поразкою за зневагу до людського життя. Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія щомісяця використовує близько 3,5 тис. керованих авіаційних бомб проти України. Їх неможливо збити, але можна знищити всі носії.

"І я прошу вас проявити в цьому своє лідерство і, будь ласка, переконати інших партнерів зняти обмеження. Нам потрібен цей крок — крок, який змусить Росію шукати миру", — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили кілька важливих питань, що стосуються безпеки та підтримки України.

Глава держави заявляв, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.