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Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет в Украине

28 августа 2024 18:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в четверг 29 августа
Ремонт электросети. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В четверг, 29 августа, по всей Украине будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничений для питания критической инфраструктуры не будет.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Как будут действовать графики отключений 29 августа

В Укрэнерго заявили, что в четверг, 29 августа, будут использоваться графики отключений электроэнергии для потребителей. Ограничений для питания критической инфраструктуры не будет.

Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: скриншот
Информация об отключениях от Укрэнерго. Фото: скриншот

Прогнозы по отключениям света зимой

Напомним, в результате массированной атаки на энергосистему 26 августа в Укрэнерго сообщали, что нужно откорректировать планы подготовки к зимнему сезону.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь заявлял, что Украина успеет подготовиться к зиме и отключениям света, которые будут происходить в холодное время года.

Однако директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечал, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Света в домах украинцев ежесуточно не будет по 4–12 часов.

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