Графіки вимкнення світла у четвер 29 серпня

Ремонт електромережі. Фото: УНІАН

У четвер, 29 серпня, по всій Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмежень для живлення критичної інфраструктури не буде.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Як діятимуть графіки відключень 29 серпня

В Укренерго заявили, що у четвер, 29 серпня, будуть застосовувати графіки відключень електроенергії для споживачів. Обмежень для живлення критичної інфраструктури не буде.

Інформація про відключення від Укренерго. Фото: скриншот

Прогнози щодо відключень світла взимку

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Укренерго повідомляли, що потрібно відкоригувати плани підготовки до зимового сезону.

Міністр енергетики України Герман Галущенко своєю чергою заявляв, що Україна встигне підготуватися до зими та відключень світла, які відбуватимуться впродовж холодної пори року.

Проте директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко наголошував на тому, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Світла в домівках українців щодоби не буде по 4–12 годин.