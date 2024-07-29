Графики отключения света в Украине 30 июля — в Укрэнерго не планируют отключать электричество

Ремонт энергосистемы Украины. Фото: ДТЭК

В Украине во вторник, 30 июля, не прогнозируются отключения света. В частности, это связано с похолоданием.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в понедельник, 29 июля.

Читайте также:

Отключение света в Украине

"Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщать дополнительно.

Причинами являются:

снижение потребления из-за похолодания;

возвращение в работу двух блоков АЭС

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Украине графики отключений света будут применяться сегодня с 20 часов. Ранее ожидалось, что они начнут действовать с шести часов вечера.

Также в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.