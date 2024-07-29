Графіки відключення світла в Україні 30 липня — в Укренерго не планують вимикати електрику

Ремонт енергосистеми України. Фото: ДТЕК

В Україні у вівторок, 30 липня, не прогнозуються відключення світла. Зокрема, це пов'язано з похолоданням.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у понеділок, 29 липня.

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"Завтра, 30 липня, відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.

Причинами є:

зниження споживання через похолодання;

повернення в роботу двох блоків АЕС.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні графіки відключень світла застосовуватимуться сьогодні з 20 години. Раніше очікувалися, що вони почнуть діяти з шостої години вечора.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж у той же час в попередню неділю, 21 липня.